وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا استغاثة إلى مسؤولي الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة بسبب انتشار الكلاب الضالة داخل المنطقة، مطالبا بسرعة التدخل للتعامل مع الأزمة.

حمو بيكا يستغيث بسبب الكلاب الضالة

ونشر بيكا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "إحنا شاريين في الحي اللاتيني، بس مينفعش نعيش في كمبوند كله كلاب بلدي، وبوجه رسالتي لأي مسؤول، إحنا عندنا أطفال، وده كمبوند مصروف عليه مليارات، والكلاب بتجري ورا الناس والعربيات".

وأضاف: "قدمنا أكتر من شكوى، اتنين وتلاتة وأربعة، وبوجه رسالتي تاني لكل مسؤول، لازم ترحمونا من الكلاب دي وتشيلوها من هنا، هي موجودة في كل حتة، وكلاب بلدي ومش متطعمة، وياريت تساعدونا".

وفاة والد حمو بيكا

كان حمو بيكا أعلن في بداية يونيو الجاري وفاة والده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي، نشر فيه صورة تجمعهما، وعلق قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور".



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