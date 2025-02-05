بينها "سيجارة إليكترونية".. لهذه الأسباب أثار مسلسل "شباب امرأة" الجدل

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كتب- مصطفى حمزة:

نال مسلسل "شباب امرأة" اهتمام رواد مواقع التواصل تزامنا مع نشر صور وبرومو العمل، وتوالى إنسحاب فنانين وفنانات من المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

وتصدر "شباب امرأة" قوائم المسلسلات المثار حولها الجدل، عقب اعتذار الفنانة عبير صبري، والفنانة رحاب الجمل، ومن بعدهم الفنان أحمد فتحي، عن المشاركة في المسلسل.

وتعرص العمل، لإنتقادت واسعة مع طرح صور من كواليس العمل، وظهرت بطلة المسلسل غادة عبدالرازق التي تؤدي شخصية "شفاعات" وهي تدخن سيجارة إليكترونية، وتحمل الموبيل، في حين إن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي قدمت الشخصية نفسها في فيلم "شباب إمراة" كانت تدخن الشيشة، ولا تقرأ ولا تكتب.

مسلسل "شباب امرأة" المقرر عرضه في رمضان 2025، يشهد أيضا ظهور قوي للفنان الشاب يوسف عمر، إذ يقدم في المسلسل شخصية "إمام" التي سبق وقدمها الفنان الراحل شكري سرحان في الفيلم السينمائي الشهير الذي قدم عن نفس الرواية " شباب امرأة".

والمفارقة أن والدة يوسف عمر وهي الفنانة لبنى ونس، تؤدي أيضا في المسلسل دور والدته.

ويعد العمل أول بطولة يقدمها الفنان الشاب يوسف عمر، وذلك بعد 4 سنوات من تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لإصابات بالغة، وحروق في مناطق متفرقة في جسده خلال مشاركته في إعلان يقدمه النجم محمد رمضان.

مسلسل "شباب امرأة" مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، ومحمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وعمرو وهبة، لبنى ونس، محمد الصاوي وآخرين.

