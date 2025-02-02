بالصور.. مايا دياب تحيي حفلًا غنائيًا دعمًا للأطفال المصابين بالسرطان

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مايا دياب، صورًا جديدة لها من إحيائها حفلاً في لبنان لصالح إحدى الجمعيات الخيرية التي تعالج الأطفال المصابين بمرض السرطان.

ونشرت مايا صورًا بفستان جريء، أثناء احيائها الحفل الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "إني قدرت ضيف بسمة أو فرحة أو علاج لكل طفل مصاب بالسرطان هي قمة سعادتي، وهيك كنت مبارح بين ناس محبة وجمهور كبير وصالة مليئة بالمحبين والمتبرعين لأطفال بحاجة لنا دائماً، شكرا على هالليلة الحلوة اللي ماراح انساها بحياتي".

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وفازت الفنانة مايا دياب بجائزة "أفضل مغنية لبنانية" في عام 2024، وذلك من حفل توزيع جوائز "موريكس دور" الذي أقيم شهر ديسمبر الماضي.

وأحيت مايا دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تركيا ضمن احتفالات رأس السنة، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل من قبل محبيها.

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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