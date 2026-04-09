أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران لن تتخلى عن لبنان، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

وأوضح أن الهجمات التي تنفذها إسرائيل على لبنان تمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من أن استمرار هذه العمليات سيقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار إلى أن مواصلة الاعتداءات ستجعل أي مفاوضات بلا جدوى، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات عن كثب.

وشدد بزشكيان على أن إيران ستبقى في حالة جاهزية، قائلاً إن "الأيدي ستظل على الزناد"، في إشارة إلى احتمال الرد في حال استمرار التصعيد، مع التأكيد على استمرار دعم لبنان في هذه المرحلة.