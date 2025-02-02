بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من دعاية مسلسلات رمضان 2025

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كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد رمضان إثارة الجدل بتصريحاته من خلال مقاطع الفيديوهات التي ينشرها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يعلق على دعاية الأعمال الدرامية المشاركة في موسم رمضان 2025.

وعلق رمضان ساخرا في الفيديو: "لاحظت أن بعض القنوات بتحط دعايا مسلسلاتها وفوق صورة بطل العمل كلمة رمضان أحلى، أعتقد دي حاجة ممكن تضايقهم، واقتراحي ممكن تكتبوا شهر الفرحة أو تحطوا صورتي".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني يعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يبوح بأي تفاصيل تخص العمل، إلا أنه نشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

وقال محمد رمضان: "كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة عليكوا، وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرًا 2025، وتشوفوني في كوتشيلا إن شاء الله في 13 و 20 إبريل، وفيه مفاجأت كتير أهمها أنكم هتشوفوني رمضان 2025، واستنوني يوم 18 يناير في السعودية، وحشني الجمهور السعودي، أشوفكم على خير".

وأعلن محمد رمضان غيابه عن دراما رمضان 2025 بشهر يونيو من العام الماضي، وكتب رمضان عبر حسابه على نفس التطبيق: "رسميًا غيابي عن دراما رمضان 2025".

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وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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