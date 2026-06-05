رزان جمال تكشف عن أصعب مشهد واجهها بفيلم "أسد"

تحدثت الفنانة رزان جمال، عن تجربتها في فيلم "أسد" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وقالت رزان جمال ببرنامج "أسرار النجوم": "في فيلم أسد لم يكن هناك مرجع مباشر للشخصية التي أقدمها، لذلك قرأت كثيرا عن فترة العبودية وما كان يحدث خلالها، فعلت الأمر نفسه سابقا في فيلم كيرة والجن، حيث كنت أبحث دائما عن تفاصيل الزمن والملابس وطبيعة الحياة في تلك الحقبة".

وتابعت، أن الشخصية التي تقدمها في الفيلم تتمتع بالقوة والشجاعة وترفض الظلم، مؤكدة أن بعض هذه الصفات تتقاطع مع شخصيتها الحقيقية، قائلة: "أنا شخصية قوية، لكن لدي جانبا ناعما أيضا، تغيرت كثيرا منذ بدايتي الفنية، ونضجت بعد تجارب عديدة مررت بها، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، خاصة بعد فقدان والدتي.. الحياة علمتني أهمية وضع الحدود في التعامل مع الآخرين".

رزان جمال تستعين بمدرسة لهجة مصرية

وأوضحت: "كان عليا التحدث باللهجة المصرية طوال الفيلم، ولذلك انتقلت للإقامة في مصر خلال فترة التحضير، كما استعنت بمدرسة متخصصة للغة العربية لمساعدتي".

أصعب مشهد في أسد لرزان جمال

واستكملت: "أول يوم تصوير كان يتضمن مشهد الولادة، وكان مشهدًا مرهقًا للغاية. أعطيت كل ما لدي للشخصية لأنني أؤمن بضرورة الالتزام الكامل بالدور الذي أقدمه".

وأضافت: "كنا بنصور في درجات حرارة مرتفعة جدا بينما نرتدي ملابس شتوية ثقيلة، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن والخيول والتصوير داخل المياه، كانت ظروفا صعبة للغاية، لكن في المقابل كانت الأجواء بين فريق العمل رائعة وكنا نعيش بالفعل داخل عالم الفيلم".

اقرأ ايضا:

ملكة الأنوثة.. 25 صورة تكشف أناقة هيفاء وهبي

نبيلة عبيد تعود ببطولة مسلسل جديد بعنوان "يا ابنتي لا تحيريني معك"