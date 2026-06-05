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عصام صاصا يعلن وفاة نجله وانهيار زوجته : "اللهم اجعله طيرًا من طيور الجنة"

كتب : مروان الطيب

07:40 م 05/06/2026 تعديل في 06/06/2026
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    جهاد ماهر زوجة عصام صاصا
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    عصام صاصا يعيد نشر رسالة زوجته
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    عصام صاصا يكشف عن وفاة نجله (2)

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أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا وفاة نجله وهو في الشهر السادس ببطن أمه وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام".

انهيار عصام صاصا وزوجته بعد وفاة نجلهما

وكتب عصام صاصا: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "إن لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله نجلي يمان عصام طه وهو في بطن أمه في الشهر 6 أرجو الدعاء له بالمغفرة والحمد لله أنا بخير، ورحيم بخير ، أدعوا لأم رحيم تقوم بالسلامة، واللهم احفظ لي أهلي وزوجتي ورحيم".

كما نشرت جهاد ماهر زوجة عصام صاصا رسالة مؤثرة وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انعي ابني الغالي الذي انتقل إلى رحمة الله وهو في شهري السادس من الحمل، اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة، وأجعله شفيعا لنا يوم القيامة، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالصبر والسلوان، رحلت قبل أن أضمك إلى صدري، لكنك ستظل في قلبي ما حييت".

عصام صاصا يتصدر تريند "يوتيوب"

تصدر مطرب مهرجانات عصام صاصا قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك على حساب أغنية الدويتو المثيرة للجدل "بحرية" والتي قدمها المطرب محمد حماقي بمشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب.

وحققت أغنية عصام صاصا الجديدة "كلها مستنظرة" ما يزيد على 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، لتنال المركز الأول في قائمة "التريند" الموسيقي.

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جهاد ماهر زوجة عصام صاصا وفاة نجل عصام صاصا عصام صاصا أغاني مهرجانات

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