محمد رمضان يعلن تصدر "أسد" تقييمات الجمهور لأفلام عيد الأضحى

كشف النجم محمد رمضان، عن صورة من نتائج تقييم الجمهور لأفلام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا تصدر فيلمه "أسد" للتقييمات.

تعليق محمد رمضان على تصدر أسد تقييمات الجمهور

ونشر رمضان، الصورة التي حملت (التقييم حسب آراء الجمهور بعد دمج تقييم كل من IMDb والسينما.كوم)، عبر حسابه على إنستجرام، حيث حصد فيلمه على 7.5 من 10 .

وعلق رمضان، قائلا: "الحمد لله، الجمهور قال كلمته خلاص، والفيلم حقق ٧٠ مليون جنيه بمصر في ١٩ يوم فقط وما زال موجود في السينمات روحوا شوفوه وسيبوني أنا أركز في فيلمي القادم، وأغنية PSs PSs يوم الجمعة على يوتيوب ثقة في الله هتعجبكم".

أبطال فيلم "أسد"

فيلم "أسد" بطولة النجم محمد رمضان، ويشاركه ماجد الكدواني، رزان جمال، صدقي صخر، علي قاسم، أحمد داش، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب نجوم السودان: محمود ميسرة السراج، إسلام مبارك، نزار جمعة، مصطفى شحاتة، وإيمان يوسف، ومن تأليف شيرين دياب ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

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