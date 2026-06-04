روج الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة تجمعه بالمطرب Lvbel C5، والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة، عبر المنصات الموسيقية وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تعليق الفنان محمد رمضان

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو تضمن جزءا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: " طب بإذن الله الليلة أو بكره بالكتير.. ثقة في الله نجاح كبير".

آخر أعمال محمد رمضان

على جانب آخر، يُعرض حاليا للفنان محمد رمضان فيلم "أسد" بدور العرض السينمائي، والذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.



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