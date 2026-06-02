وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه، الذين حرصوا على دخول فيلم "أسد" في السينمات منذ انطلاق عرضه منتصف الشهر الماضي.

وسبب ما وصفه بوجود مضايقات تعرض لها جمهوره داخل بعض دور العرض السينمائي أثناء مشاهدة فيلم "أسد" وجه محمد رمضان رسالة إلى جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "حبايبي الغاليين وجمهوري الغالي المخلص لما صوتكوا كان عالي ولما كشفتوا المؤامرات على الفيلم والحاجات اللي بتحصل في السينمات من مضايقات وإجباركوا على دخول أفلام وتدخلوا فيلمي وتصوروا بتذاكر عليها أسماء أفلام تانية".

وأضاف: "طبعا شكرا ليكم أنتوا مش بس بتحموا فيلمى أنتوا بتحموا الصناعة كلها من أي فساد، ولما شيرت حاجكتوا قولت هيحصل تحرك وأكيد هنشوف شئ ومش هيتسكت على القصة، ولكن لما أعرف انه لسه بيحصل يبقى دا أمر غريب".

وأتم: "نفسي فى رد أو من الجهات أو من وزارة الثقافة من السينمات أى اللى بيحصل مع جمهوري والفيلم".

وكتب رمضان تعليقًا على الفيديو: "مش هتعرفوا تحرموني من الجمهور ولا هتقدروا تحرموا الجمهور مني ملحوظة زملائي الأعزاء ليس لهم أي تدخل من قريب او بعيد بما يحدث مع فيلم أسد، ثقة في الله نجاح".

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

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