إيمي سمير غانم: "أستحمل البخيل ولا إني أستحمله خاين"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم، عن الخيانة والبخل ومدى علاقته بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025 .

وقالت إيمي، ببرنامج "مش شنطة رمضان": "البخل هيواجه بعض الناس في مسلسلي عقبال عندكوا.. وأنا عندي البخل أرحم من الخيانة عشان مبحبهاش".

وتابعت: "أنا سودة من جوة، وأستحمل البخيل ولا إني أستحمله خاين، والبرود أرحم من البخل، ودنيا أختي باردة أوي،

وتنافس إيمي سمير غانم في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي يعرض على قناة CBC .

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

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