أحمد رفعت يعلق على غيابه عن الدراما: "إني أكون ميت ده المبرر الوحيد"

كتب : سهيلة أسامة

05:26 م 09/12/2025

الفنان أحمد رفعت

أعرب الفنان أحمد رفعت عن استيائه من عدم ترشيحه للمشاركة في الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة.

وكتب رفعت عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "إني أكون ميت.. ده المبرر الوحيد إنه يتعمل 300 مسلسل خلال 3 سنين وأنا مش فيهم، وبلا أي ترشيح حتى، مع إن شغلي كله والحمد لله شهد له القاصي والداني بالاحترام والاحترافية".

يذكر أن الفنان أحمد رفعت شارك في العديد من الأعمال من بينها "نصيبي وقسمتك"، "مافيا"، "الاختيار"، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "بعد النهاية".

أحمد رفعت

أحمد رفعت الدراما الأعمال الدرامية

