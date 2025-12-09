أعرب الفنان أحمد رفعت عن استيائه من عدم ترشيحه للمشاركة في الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة.

وكتب رفعت عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "إني أكون ميت.. ده المبرر الوحيد إنه يتعمل 300 مسلسل خلال 3 سنين وأنا مش فيهم، وبلا أي ترشيح حتى، مع إن شغلي كله والحمد لله شهد له القاصي والداني بالاحترام والاحترافية".

يذكر أن الفنان أحمد رفعت شارك في العديد من الأعمال من بينها "نصيبي وقسمتك"، "مافيا"، "الاختيار"، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "بعد النهاية".

