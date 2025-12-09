جلسة تصوير مع أحمد السعدني وعمر رزيق.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في

سيطر اللون الأحمر على فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث اختارت عدد من النجمات هذا اللون خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان قصير باللون الأحمر الناري، نسقته مع حذاء وشراب طويل بنفس اللون، لتخطف الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة.

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الداكن، خطفت بها الأنظار وعدسات المصورين.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري خلال حفل الافتتاح بفستان أحمر أنيق بقصة "الأوف شولدر"، ولاقت إعجاب من جمهورها.

ليلى علوي

اختارت الفنانة ليلى علوي فستانًا أحمر طويل بقصة الأوف شولدر وأكمام طويلة، بإطلالة محتشمة وراقية نالت إعجاب الحضور.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أعلن عن تعطيل فعاليات دورته الخامسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، بسبب تساقط أمطار غزيرة على مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

