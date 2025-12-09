يواجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أزمة جديدة مع طليقته ريم طارق، وذلك بعد تصاعد الخلافات بينهما ووصولها إلى ساحات القضاء.

وكشف ياسر قنطوش محامى ريم طارق، عن صدور حكم قضائي لصالحها، بالحجز على حسابات وأملاك حسن شاكوش، تنفيذا لحكم محكمة الأسرة النهائي

حكم نهائى غير قابل للطعن

وأكد "قنطوش" أن موكلته "ريم" تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الأسرة، بدفع 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته.

ويعد شاكوش، أحدث نجوم الوسط الفني، الصادر ضدهم أحكام قضائية بسبب نزاع أسري، وهو ما نرصده هنا.

محمد العمروسي

أعلن المحامي كريم أبو اليزيد، عن إقامة دعوى نفقة ضد الفنان محمد العمروسي، وإقامتها طليقته المخرجة والإعلامية ياسمين علي.

وقال: "تم رفع الدعوى في سبتمبر الماضي، إثر توقف الفنان عن الإنفاق على أبنائه، بما يشمل مصاريف العلاج والنفقة بأنواعها والمصروفات الدراسية، وذلك منذ فترة طويلة، الأمر الذي دفع الأم للتحرك قضائيًا "حفاظًا على حقوق أولادها".

أحمد عز

وشهد النزاع القضائي بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز، والذي يدخل عامه الـ 11، فصل جديد، وذلك بعد صدور حكم بقبول استئناف "عز "على حكم محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه دفع 80 ألف جنيه كنفقة شهرية لتوأم زينة، وخففت المبلغ إلى 60 ألفاً.

وطالبت الفنانة زينة في دعواها، بزيادة النفقة الشهرية المقررة لتوأميها عز الدين وزين الدين، إلى 80 الف جنيه، بسبب ارتفاع أجر أحمد عز عن أفلامه.