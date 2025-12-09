إعلان

"قمر مصري أصيل".. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بجلسة تصوير AI

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 09/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد في جلسة تصوير بلاذكاء الاصطناعي_1
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد بالزي الفرعوني_2
  • عرض 15 صورة
    الفنانة أسماء أبو اليزيد تتألق من أحدث ظهور_10
  • عرض 15 صورة
    الفنانة أسماء أبو اليزيد
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد في هيئة ملكة فرعونية_8
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد في زي ملكة فرعونية_7
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد تسحر الأنظار_6
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار_5
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد_9
  • عرض 15 صورة
    اثار مياه الامطار في الشوارع
  • عرض 15 صورة
    جلسة تصوير أسماء أبو اليزيد بالذكاء الاصطناعي_13
  • عرض 15 صورة
    الفنانة أسماء أبو اليزيد_11
  • عرض 15 صورة
    جلسة تصوير بواسطة الذكاء الاصطناعي لأسماء أبو اليزيد_14
  • عرض 15 صورة
    النجمة أسماء أبو اليزيد_12

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار، بعد مشاركة متابعيها صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.


وظهرت أسماء في جلسة التصوير في زي ملكة فرعونية داخل أحد المعابد، حيث حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "قمر مصري أصيل، واو، تجنني، ملكة القلوب".

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

كانت آخر مشاركات أسماء أبو اليزيد بمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عبدالعزيز النُص الذي يتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

أعمال تنتظر عرضها أسماء أبو اليزيد قريبا

تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

كما تشارك بفيلم "خريطة رأس السنة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية عهم محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، هنادي مهنا، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، ومن المقرر عرضه بالسينمات نهاية شهر ديسمبر الجاري,.

تدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة وتنطلق برفقة ابن شقيقتها في محاولة للعثور على الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم، وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.

أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار جلسة تصوير AI

