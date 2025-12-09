"اخد هدومي وطردني".. ماذا قالت ريم طارق عن حسن شاكوش قبل الحجز على حساباته

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار، بعد مشاركة متابعيها صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وظهرت أسماء في جلسة التصوير في زي ملكة فرعونية داخل أحد المعابد، حيث حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "قمر مصري أصيل، واو، تجنني، ملكة القلوب".

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

كانت آخر مشاركات أسماء أبو اليزيد بمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عبدالعزيز النُص الذي يتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

أعمال تنتظر عرضها أسماء أبو اليزيد قريبا

تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

كما تشارك بفيلم "خريطة رأس السنة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية عهم محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، هنادي مهنا، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، ومن المقرر عرضه بالسينمات نهاية شهر ديسمبر الجاري,.

تدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة وتنطلق برفقة ابن شقيقتها في محاولة للعثور على الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم، وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.

