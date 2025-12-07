مي عمر تنشر صور مع فان ديزل وجيسيكا البا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

6 صور من أحدث ظهور لـ أروى جودة وزوجها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشر الفنان محمد كريم صور جديدة عبر حسابه على انستجرام، من كواليس حضوره إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في جدة.

ظهر محمد كريم في الصور مع النجم العالمي فين ديزل وكتب: "مع الفنان الفريد، فين ديزل، أسطورة وأيقونة هوليوودية حقيقية، المتواضع، نلتقي قريبا أخبار رائعة في الطريق".

كواليس حضور فين ديزل حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حرص النجم فين ديزل على حضور حفل افتتاح المهرجان، نظرا لتكريم صديقه النجم العالمي مايكل كين بجائزة اليسر الفخرية، إذ ظهر فين ديزل على المسرح وهو يساند "كين" الذي ظهر جالسا على كرسي متحرك.

آخر أعمال محمد كريم في هوليوود

كان آخر أعمال محمد كريم بفيلم الأكشن والإثارة "Gunslingers" الذي تم عرضه مطلع شهر أبريل الماضي وشاركه البطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج

أعمال ينتظر عرضها محمد كريم قريبا

يشارك الفنان محمد كريم بعدد من الأعمال الفنية العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والاثارة "Iron Ribbon" والمقرر عرضه بحلول عام 2026.

اقرأ أيضا:

رامز جلال: "لو غنيت فيه ناس كتير هتقعد في البيت" (فيديو)

من أعماله "الدالي" و"الباطنية"..وفاة الفنان سعيد مختار