بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)
كتب : هاني صابر
خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة جميلة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة، تحفة، قمر، الحلوة ياسمين، أحلى فنانة".
يذكر أن، ياسمين صبري تخوض حاليا بطولة فيلم "نصيب" وهو أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، كما تغيب عن المشاركة بموسم دراما رمضان 2026 .