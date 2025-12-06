إعلان

بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

04:45 م 06/12/2025
    اناقة ياسمين صبري
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري تستعرض رشاقتها
    ياسمين صبري بإطلالة جريئة (2)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة، تحفة، قمر، الحلوة ياسمين، أحلى فنانة".

يذكر أن، ياسمين صبري تخوض حاليا بطولة فيلم "نصيب" وهو أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، كما تغيب عن المشاركة بموسم دراما رمضان 2026 .

ياسمين صبري إطلالة جريئة إطلالة ياسمين صبري

