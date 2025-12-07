نانسي عجرم بفستان شفاف ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جولييت بينوش تتحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تجربتها مع الإخراج

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد سامي

خطف المخرج والممثل محمد سامي أنظار الجمهور والمتابعين، من أحدث ظهور له على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها رفقة زوجها محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير مع بطانة شفافة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نانسي عجرم

خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار من ظهورها الأخير في حفل غنائي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان جريء وشفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة شبابية مرتدية ملابس "كاجوال" خطفت بها الأنظار عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعيها احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شتوية مرتدية جاكت جلد أسود.

دنيا المصري

شاركت الفنانة دنيا المصري مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها رفقة أبنائها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية شورت فوق الركبة.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها على موقع انستجرام أحدث ظهور لها، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستان لامع وجذاب.

كارول سماحة

كشفت المطربة كارول سماحة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها في حفلتها الأخيرة، ظهرت بإطلالة انيقة مرتدية فستان طويل وأنيق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".