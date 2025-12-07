إعلان

6 صور من أحدث ظهور لـ أروى جودة وزوجها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

12:51 ص 07/12/2025
    أروى جودة بصحبة زوجها (1)
    أروى جودة (2)
    أروى جودة (1)
    أروى جودة (3)
    أروى جودة (4)

جدة- منى الموجي:

تواجدت النجمة أروى جودة بصحبة زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، مساء يوم السبت 6 ديسمبر، في أحدث ظهور لهما، بعد احتفالهما بزواجهما قبل أيام.

ظهرت أروى مرتدية فستانا أنيقا والتقطت الصور التذكارية مع زوجها على السجادة الحمراء.

وذلك قبل حضورها أحد عروض أفلام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي انطلقت مساء الخميس الموافق 4 ديسمبر.

أروى جودة تعد أحدث عروس في الوسط الفني، احتفلت قبل أيام في مصر بأحد الفنادق على كورنيش النيل بزفافها وسط حضور كوكبة من النجوم وأصدقائها المقربين.

وتنتظر أروى عرض مسلسل للعدالة وجه آخر والذي يجمعها بالنجم ياسر جلال.

أروى جودة مهرجان البحر الأحمر السينمائي أروى جودة بصحبة زوجها

