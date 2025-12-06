إعلان

صلاح عبدالله ينتقد أداء منتخب مصر أمام الإمارات: "أسوأ ماتش شوفته"

كتب : معتز عباس

10:37 م 06/12/2025

صلاح عبدالله

انتقد الفنان صلاح عبدالله أداء منتخب مصر الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب، بعد تأخره بهدف دون رد أمام منتخب الإمارات.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسوأ ماتش شفته في كأس العرب إحنا وحشين قوي وربنا يستر عالنتيجة".

ونجح منتخب مصر تحول تأخره بهدف أمام الإمارات ليتعدل برأسية مروان حمدي، في ثاني جولات الفراعنة بدور المجموعات بكأس العرب المقامه حاليا بدولة قطر.

