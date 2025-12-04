مايكل كين على كرسي متحرك وجولييت بينوش تحاول ألا تبكي.. تكريم 4 نجوم بافتتاح

في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار فور وصولها على ريد كاربت فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة.

ظهرت أسماء جلال مرتدية فستان أنيق وجذاب، حاز على اعجاب المتواجدين والتقطت العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

شهد الريد كاربت حضور عدد كبير من النجوم والضيوف احتفالا بافتتاح فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية هم الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غان، النجم العالمي أدريان برودي، الممثلة التركية ديلان جيجك دينيز، المخرج الأمريكي شون بيكر، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة ناعومي هاريس، الفنانة ياسمين صبري، الفنانة صبا مبارك.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن النجوم المشاركين كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، استعدادا للدورة الخامسة التي تفتتح مساء اليوم الخميس في جدة، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

تضمنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة عدد من ألمع الأسماء في صناعة السينما، وهم المخرج الأمريكي شون بيكر رئيسا، وأعضاء لجنة التحكيم كل من المخرجة نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة نعومي هاريس، النجمة أولجا كوريلنكو.

كواليس الدورة الخامسة للمهرجان

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إقامة العديد من الحوارات والمحاضرات مع أشهر صناع السينما، ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من تجاربهم الخاصة وعن مدى تأثير السينما على المشاهدين.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

