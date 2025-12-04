إعلان

20 صورة.. ثنائيات نجوم الفن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال الدورات السابقة

كتب : نوران أسامة

05:01 م 04/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ريم السعدي وزوجها في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
  • عرض 17 صورة
    الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي
  • عرض 17 صورة
    الفنانة مي عمر و المخرج محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي من فعاليات مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 17 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر من فعاليات مهرجانالبحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنان طه دسوقي وزجته من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنان طه دسوقي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    حسن الرداد وإيمي سمير غانم من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي
  • عرض 17 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    إطلالة علا رشدي وأحمد داود من مهرجان البحر الأحمر السابق
  • عرض 17 صورة
    إلهام على وزوجها خالد صقر

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة حضورًا لافتًا لعدد كبير من ثنائيات نجوم الفن، الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة، وحضورهم الجذاب.

ويعرض لكم مصراوي 20 صورة لأبرز الثنائيات الذين تألقوا في المهرجان:

الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، والنجمان العالميان كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس، كذلك، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي.

يُذكر أن المهرجان تنطلق دورته الخامسة مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

نجوم الفن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدورات السابقة

