أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد حفل الزفاف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة حضورًا لافتًا لعدد كبير من ثنائيات نجوم الفن، الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة، وحضورهم الجذاب.

ويعرض لكم مصراوي 20 صورة لأبرز الثنائيات الذين تألقوا في المهرجان:

الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، والنجمان العالميان كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس، كذلك، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي.

يُذكر أن المهرجان تنطلق دورته الخامسة مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

