تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد ثروت وسط جمهوره، وظهرت معه علياء، صديقة الإعلامية الراحلة شيماء جمال.

وقالت علياء: "أنا أول محامية تجيب إعدام لقاضي"، ليرد ثروت: "تجيبي إعدام لقاضي وعايزاني أتصور معاكي؟ أوعي أوعي"، في محاولة منها لالتقاط صورة تذكارية معه، لكنه تجنبها ورفض.

يُذكر أن الفنان محمد ثروت انضم مؤخرًا لمسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

ويعرض المسلسل ضمن دراما رمضان المقبل، بطولة: أحمد العوضي، درة، يارا السكري

