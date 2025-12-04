أعلن المايسترو نادرعباسي، عن تأجيل حفل السوبرانو فاطمة سعيد، والذي كان من المقرر إقامته في المتحف المصري الكبير غدا الجمعة الموافق 5 ديسمبر.

وكشف نادر عباسي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أسباب التأجيل، وكتب: "نود أن نُحيط جمهورنا الكريم علمًا بأنه تم تأجيل حفل فاطمة سعيد، الذي كان مُقررًا إقامته يوم الجمعة 5 ديسمبر في المتحف المصري الكبير" .

وتابع: "تعاني فنانتنا حاليًا من التهاب حاد في اللوزتين، وبناءً على تعليمات الطبيب فإنها تحتاج إلى فترة من الراحة والتعافي. وتظل صحتها هي أولويتنا القصوى لضمان قدرتها على تقديم أدائها الراقي الذي اعتاد عليه جمهورها المحب".

وأوضح: "نحن نعمل حاليًا بشكل مكثف مع جميع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد للحفل، ونأمل أن نعلن عنه قريبًا جدًا. ونرجو من جمهورنا العزيز التحلي بقليل من الصبر إلى أن نتمكن من مشاركة المزيد من التفاصيل".

واختتم نادر عباسي حديثه قائلا: "جميع التذاكر التي تم شراؤها ستظل سارية. وفي حال طلب استرداد قيمة التذاكر، سيقوم شريك بيع التذاكر بالإعلان عن سياسة الاسترداد قريبًا، نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير. ويظل التزامنا بتقديم تجربة فنية راقية وعالية الجودة ثابتًا، ونتطلع لاستقبالكم قريبًا جدًا بما يليق بتطلعاتكم ويستحق ثقتكم".

يذكر أن السوبرانو فاطمة سعيد، شاركت في إحياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم الشهر الماضي.