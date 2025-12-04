كشف الفنان عصام كاريكا كواليس تسجيل الفنانة عبلة كامل لأغاني فيلم "اللمبي"، موضحًا أنها كانت تشعر بحرج شديد من الغناء أمام أي شخص، وطلبت منه خروج مهندس الصوت من الاستوديو أثناء تسجيل الأغاني.

وقال كاريكا خلال ظهوره في بودكاست "كاسيت": "عبلة كامل بتتكسف جدًا فوق ما تتخيل، وقالتلي يا عصام محدش يقعد في الكنترول غيرك. قولتلها طيب والمهندس؟ قالتلي إنت المهندس، لا إنت بس، وكان المهندس أحمد جودة قالي خلّيها براحتها وعرفني أدوس فين".

وتابع: "الأستاذة عبلة كامل قالتلي أنا عندي غنوة عايزة أغنيها في الفيلم، وأغنية بنقولها في الأفراح بتاعتنا قالتلي بس مش عايزة مزيكا ولا أي حاجة إيقاعات بس".

يذكر أن الفنان عصام كاريكا لحن مؤخرًا أغنية الفنان محمد منير "أنا الذي" من كلمات الشاعر باسم عادل وتوزيع أنور عمرو، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد حفلات مصطفى قمر في واشنطن (فيديو)

خاص| أين تقيم فيروز.. نقيب الموسيقيين اللبناني يحسم الجدل