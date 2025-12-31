شارك الفنان محمد إمام جمهوره منشورًا، وذلك بعد الجدل الذي أثاره حول من الأعلى أجرًا بين نجوم الفن.

وكتب إمام عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد، أنا عامله ليهم كلهم ونتكلم جد شوية، أنا عمري ما حطيت حد ولا هحط حد في دماغي، وده اللي اتعلمته من أبويا، ربنا يخليه لينا".

وتابع: "إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ماكنش سهل أبداً، وبحمد ربنا عليه كل يوم، وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى".

وأضاف: "يعني أنا أصلاً عندي اللي مكفيني حقيقي، بتمنى الخير للجميع، المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا وكل ده في صالح الجمهور العظيم زيكم، بشكر كل اللي بيحبني، أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجة في حياتي بعد عيالي".

يُذكر أن الفنان محمد إمام يستعد لخوض سباق دراما رمضان بمسلسل "الكينج"، ويشاركه البطولة: الفنانة حنان مطاوع، والفنان مصطفى خاطر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

