جومانا مراد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد الحب

كتب : نوران أسامة

12:26 م 15/02/2026
    جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها
    جومانا مراد تتألق في أحدث جلسة تصوير خضعت لها
    أحدث جلسة تصوير لجومانا مراد
    جومانا مراد تتألق بفستان أنيق

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بمناسبة عيد الحب، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت جومانا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "أحلى إطلالة"، "ملكة"، "عيد حب سعيد"، "بتجنني"، "ربنا يحميكي يا روحي"، و"حب كبير".

يُذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

جومانا مراد عيد الحب

