جومانا مراد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد الحب

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بمناسبة عيد الحب، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت جومانا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "أحلى إطلالة"، "ملكة"، "عيد حب سعيد"، "بتجنني"، "ربنا يحميكي يا روحي"، و"حب كبير".

يُذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

اقرأ أيضًا:

بصورة لوالديها.. رانيا فريد شوقي تشارك في احتفالات الفلانتين

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية