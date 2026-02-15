إيمي سمير غانم عن حسن الرداد: "بقالنا 9 سنين متجوزين وبخاف من الحسد"

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج "ليلة فونطاستيك" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، وتحدثت خلال اللقاء عن الغيرة والحسد، وكيفية تعاملها مع التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إيمي: "بقالنا ما شاء الله 9 سنين متجوزين، وبخاف من الحسد، وبقرأ قرآن وبرقي نفسي".

وعن التعليقات السلبية، أضافت: "بقرأ تعليقات الجمهور، بس ساعات ببقى مش قادرة أركز، وأدخل أتخانق وأكتب وأرد، ودنيا تقولي عيب مالناش دعوة، فساعات بطنش".

يُذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم كان مسلسل "عقبال عندكوا" الذي عُرض في رمضان 2025، بطولة حسن الرداد، ودار في إطار كوميدي اجتماعي.

اقرأ أيضًا:

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتغلق التعليقات

بصورة لوالديها.. رانيا فريد شوقي تشارك في احتفالات الفلانتين

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية

رمضان 2026.. خالد سلطان يغني تتر النهاية في "درش"