إيمي سمير غانم عن حسن الرداد: "بقالنا 9 سنين متجوزين وبخاف من الحسد"

كتب : نوران أسامة

01:13 م 15/02/2026

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج "ليلة فونطاستيك" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، وتحدثت خلال اللقاء عن الغيرة والحسد، وكيفية تعاملها مع التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إيمي: "بقالنا ما شاء الله 9 سنين متجوزين، وبخاف من الحسد، وبقرأ قرآن وبرقي نفسي".

وعن التعليقات السلبية، أضافت: "بقرأ تعليقات الجمهور، بس ساعات ببقى مش قادرة أركز، وأدخل أتخانق وأكتب وأرد، ودنيا تقولي عيب مالناش دعوة، فساعات بطنش".

يُذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم كان مسلسل "عقبال عندكوا" الذي عُرض في رمضان 2025، بطولة حسن الرداد، ودار في إطار كوميدي اجتماعي.

