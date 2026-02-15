بفستان ذهبي جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها مقطع فيديو جديد تضمن مجموعة صور، وذلك أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

ونشرت هيفاء الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنتوا الليلة كنتوا الحب، كان الحب يملأ الأجواء الليلة في قبرص، ليلة عيد الحب كانت مليئة بالأجواء الرومانسية، والأضواء، والحضور الرائع".

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة، وارتدت فستانًا طويلًا مكشوف الظهر باللون الذهبي اللامع، ما لفت أنظار الجمهور.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت أبرزها: "ملكة جمال"، "الديفا"، "إنتي الحب والجمال كله"، "جمالك"، "أحلى ست في الشرق الأوسط".

يُذكر أن هيفاء وهبي تشارك في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "أرض جهنم"، الذي تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول شاب يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، قبل أن تتغير حياته بالكامل مع ظهور شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال.

ويشاركها بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، وسيناريو وحوار شروق أشرف، وإخراج وليد محيي.

