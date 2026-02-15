إعلان

بفستان ذهبي جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

كتب : نوران أسامة

01:01 م 15/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هيفاء وهبي بفستان ذهبي أنيق
  • عرض 3 صورة
    أحدث ظهور لهيفاء وهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها مقطع فيديو جديد تضمن مجموعة صور، وذلك أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

ونشرت هيفاء الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنتوا الليلة كنتوا الحب، كان الحب يملأ الأجواء الليلة في قبرص، ليلة عيد الحب كانت مليئة بالأجواء الرومانسية، والأضواء، والحضور الرائع".

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة، وارتدت فستانًا طويلًا مكشوف الظهر باللون الذهبي اللامع، ما لفت أنظار الجمهور.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت أبرزها: "ملكة جمال"، "الديفا"، "إنتي الحب والجمال كله"، "جمالك"، "أحلى ست في الشرق الأوسط".

يُذكر أن هيفاء وهبي تشارك في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "أرض جهنم"، الذي تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول شاب يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، قبل أن تتغير حياته بالكامل مع ظهور شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال.

ويشاركها بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، وسيناريو وحوار شروق أشرف، وإخراج وليد محيي.

اقرأ أيضًا:

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتغلق التعليقات

بصورة لوالديها.. رانيا فريد شوقي تشارك في احتفالات الفلانتين

هيفاء وهبي إنستجرام هيفاء وهبي عيد الحب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
أخبار مصر

"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
أخبار مصر

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق