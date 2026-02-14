حمدي الميرغني يوجه رسالة رومانسية لزوجته والأخيرة ترد

احتفل الفنان حمدي الميرغني بعيد الحب، ووجه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشر صورة تجمعهما.

وعلق حمدي على الصورة "كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا، عيد حب سعيد"، وردت إسراء على كلماته وكتبت "بحبك أوي ربنا يخليك ليا ونفضل دايما مع بعض طول العمر".

وانهالت تعليقات الجمهور على صورة حمدي وإسراء، وجاءت على النحو التالي: "ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يسعدكم، الله يهنيكم، ربنا يبعد عنكم كل شر يا نجم".

جدير بالذكر أن حمدي الميرغني عُرض له في رمضان 2025 مسلسل للأذكياء فقط، فكرة محمد ناير، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في العمل: كريم عفيفي، رنا رئيس، محمود البزاوي، ريم سامي.