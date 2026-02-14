إعلان

حمدي الميرغني يوجه رسالة رومانسية لزوجته والأخيرة ترد

كتب- مصراوي:

01:28 م 14/02/2026

حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

احتفل الفنان حمدي الميرغني بعيد الحب، ووجه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشر صورة تجمعهما.

وعلق حمدي على الصورة "كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا، عيد حب سعيد"، وردت إسراء على كلماته وكتبت "بحبك أوي ربنا يخليك ليا ونفضل دايما مع بعض طول العمر".

وانهالت تعليقات الجمهور على صورة حمدي وإسراء، وجاءت على النحو التالي: "ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يسعدكم، الله يهنيكم، ربنا يبعد عنكم كل شر يا نجم".

جدير بالذكر أن حمدي الميرغني عُرض له في رمضان 2025 مسلسل للأذكياء فقط، فكرة محمد ناير، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في العمل: كريم عفيفي، رنا رئيس، محمود البزاوي، ريم سامي.

الفنان حمدي الميرغني حمدي الميرغني على إنستجرام الفنانة إسراء عبدالفتاح

