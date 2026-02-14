إعلان

رمضان 2026.. شيرين رضا تكشف تفاصيل شخصيتها في "وننسى اللي كان"

كتب : منى الموجي

04:10 م 14/02/2026 تعديل في 04:14 م

الفنانة شيرين رضا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الفنانة شيرين رضا إن الكاتب عمرو محمود ياسين عرض عليها مسلسل "وننسى اللي كان"، ووجدت في القصة عنصرا جذبا، إلى جانب حماسها للعمل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرة إلى أن لها مكانة جماهيرية كبيرة، والتعاون معها يمثل إضافة مهمة لتجربتها الفنية.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر: "أقدم شخصية نهلة العبد، فنانة تدخل في منافسة غير شريفة، وهي النجمة المنافسة الذكية والطموحة، لكنها في الوقت نفسه شخصية معقدة ومركبة نفسياً، قد تبدو في ظاهرها شريرة، بينما تتحرك في حقيقتها بدافع الخوف على مكانتها ومستقبلها الفني وصورتها أمام جمهورها، وهو ما ينعكس على سلوكياتها وتصرفاتها داخل الأحداث، بينما يخفي هذا الصراع أسئلة أعمق عن النجاح والاختيارات والثمن الحقيقي للشهرة".

وأشارت إلى أن "نهلة" تحاول دائماً الظهور بمظهر المرأة القوية والمتماسكة، لكنها تعاني داخلياً ضغوطاً ومشكلات نفسية عديدة، مؤكدة أن فهم هذه الخلفية الإنسانية للشخصية كان ضرورياً لتقديمها بصدق وعمق.

"وننسى اللي كان" هو الإطلالة الأولى لـ ياسمين عبدالعزيز على شاشة MBC مصر في رمضان، وتدور أحداثه حول قصة "جليلة رسلان" نجمة التليفزيون والسينما التي تعيش بريق الشهرة والنجومية وفي الوقت ذاته تعاني جحيماً لا يُطاق من بين أشخاص عدة، منهم منافسيها وجهات غير معلومة وطليقها وأسرتها، ولا تجد في النهاية من يقف بجوارها سوى حارسها الخاص "بدر"، الذي يدفعها للمقاومة واستكمال رحلة الحياة.

"وننسى اللي كان" من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، إدوارد، منة فضالي، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

رمضان 2026 شيرين رضا مسلسل وننسى اللي كان ياسمين عبدالعزيز مجموعة MBC مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين
أخبار مصر

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين
لوك مميز.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ملكة جمال لبنان 2025
الموضة

لوك مميز.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ملكة جمال لبنان 2025
منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
زووم

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان