وكالات

ذكرت صحيفة إيلتا-سانومات الفنلندية، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب دخل في مشادة علنية مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو.

وأوضحت الصحيفة، أن الخلاف نشب خلال جلسة نقاش ضمن مؤتمر ميونخ للأمن. ولم يتمكن ستوب من إخفاء انزعاجه بعد تصريحات أوكونجو-إيويالا بشأن بلاده.

ووصفت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية فنلندا بأنها من بين "الدول الصغيرة والمتوسطة التي لا تُعد قوة عالمية". ويشير هذا الوصف إلى الدول التي لا تتمتع بمكانة قوة عظمى، لكنها تملك تأثيرًا ملحوظًا على الساحة الدولية.

ويبدو أن الرئيس الفنلندي لم يوافق على هذا التوصيف، فاختار الرد بطريقة ساخرة، قائلاً: "ما زلت أجلس هنا بطولي البالغ 190 سنتيمترًا".

وكما أفاد موقع EADaily سابقًا، كان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد صرّح في وقت سابق بأن أوكرانيا كانت تكسب الحرب ضد روسيا، معتبرًا أن فلاديمير بوتين "تعرض لفشل استراتيجي".