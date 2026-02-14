إعلان

مشادة علنية بين رئيس دولة أوروبية ورئيسة منظمة التجارة العالمية

كتب : مصراوي

04:49 م 14/02/2026

الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت صحيفة إيلتا-سانومات الفنلندية، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب دخل في مشادة علنية مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو.

وأوضحت الصحيفة، أن الخلاف نشب خلال جلسة نقاش ضمن مؤتمر ميونخ للأمن. ولم يتمكن ستوب من إخفاء انزعاجه بعد تصريحات أوكونجو-إيويالا بشأن بلاده.

ووصفت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية فنلندا بأنها من بين "الدول الصغيرة والمتوسطة التي لا تُعد قوة عالمية". ويشير هذا الوصف إلى الدول التي لا تتمتع بمكانة قوة عظمى، لكنها تملك تأثيرًا ملحوظًا على الساحة الدولية.

ويبدو أن الرئيس الفنلندي لم يوافق على هذا التوصيف، فاختار الرد بطريقة ساخرة، قائلاً: "ما زلت أجلس هنا بطولي البالغ 190 سنتيمترًا".

وكما أفاد موقع EADaily سابقًا، كان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد صرّح في وقت سابق بأن أوكرانيا كانت تكسب الحرب ضد روسيا، معتبرًا أن فلاديمير بوتين "تعرض لفشل استراتيجي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة التجارة العالمية ألكسندر ستوب الرئيس الفنلندي مشادة علنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسوق تريلات من صغري.. ماذا قالت "سيدة الأعمال" المتهمة بدهس عامل في محل
حوادث وقضايا

بسوق تريلات من صغري.. ماذا قالت "سيدة الأعمال" المتهمة بدهس عامل في محل
نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
اقتصاد

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
زووم

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟
مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان