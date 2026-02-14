صبري فواز يقدم بودكاست ''إيه بقى؟'' في رمضان 2026

يستعد الفنان صبري فواز لخوض أولى تجاربه كمذيع، من خلال بودكاست حواري بعنوان "إيه بقى؟"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، على أن تُعرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان 2026 عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويقدّم فواز عبر البودكاست مجموعة من الحوارات الفنية والثقافية التي تستهدف تقديم محتوى غني ومفيد، مع تسليط الضوء على جوانب مختلفة من حياته ورؤيته الفكرية، إلى جانب مناقشة موضوعات تمس شريحة واسعة من الجمهور، في إطار يجمع بين الطرح العميق والأسلوب المبسط.

من جانبه، أعرب صبري فواز في بيان صحفي عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أنها تمثل فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، خاصة أنها تتيح طرح قضايا فنية وثقافية وإنسانية بأسلوب مختلف بعيدًا عن القوالب التقليدية، معربًا عن أمله في أن تحظى الحلقات بقبول واسع وتسهم في إثارة نقاشات مفيدة.

وأوضح ريتشارد الحاج أنه يحرص على تقديم محتوى مبتكر يواكب تطورات صناعة الإعلام ويلبي اهتمامات الجمهور، مشيرًا إلى أن البودكاست يأتي في إطار السعي لتقديم تجارب جديدة تعزز من حضور المحتوى الحواري العربي على المنصات الرقمية.

ويتكوّن الموسم الأول من أربع حلقات تُعرض بواقع حلقة أسبوعيًا طوال شهر رمضان، على أن تُطرح الحلقات كل يوم ثلاثاء.