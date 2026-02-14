إلهام شاهين تحتفل بعيد الحب وتوجه رسالة لابنة شقيقتها (صور)

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد الحب، وشاركت جمهورها صورًا لها وأخرى تجمعها بابنة شقيقتها الممثلة الشابة إلهام صفي الدين، بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.

نشرت إلهام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت "أجمل عيد حب وأجمل عيد ميلاد لحب حياتي وأغلى الناس حبيبتى لولو.. يا رب سنة حلوة عليكي وربنا يحققلك كل ما تتمنيه.. تستاهلي كل حاجة حلوة.. يا رب سنة مليانة خير ومحبة وسعادة ونجاح وفرح".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025، ببطولة مسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: عمرو سعد، إنجي المقدم، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد فهيم، أحمد رزق، منة فضالي، أحمد زاهر، بشرى، وعدد كبير من الوجوه الشابة.