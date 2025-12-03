تامر حبيب يدافع عن "الست" بعد عرضه بمهرجان مراكش السينمائي

دافع المؤلف تامر حبيب، عن فيلم "الست" الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، وذلك بعد عرضه بمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه على فيسبوك: "فيلم الست اتعرض في مهرجان مراكش السينمائي الدولي ولاقى استحسان و إعجاب منقطعي النظير والجمهور قعد يسقف وهو مبهور ومتأثر وشديد الإعجاب".

وتابع: "وإن شاء الله هيعرض عرض تجاري في كل الدنيا بدءا من يوم ١٠ ديسمبر، وساعتها اللي حابب يشوف الفيلم هيدخل يشوفه، واللي بعد ما يشوف الفيلم كله مش حتة منه ولا إعلان عنه هيبقى كون رأي في الفيلم ويا إما هيحبه أو احتمال ميحبوش وأكيد ليه مطلق الحرية في ده".

واستكمل: "وارد جدا إن اللي اتفرج ده يحب يقول رأيه سواء حب الفيلم أو محبوش.. من حقه يقول رأيه وانطباعه بكل أدب و احترام وبدون تطاول ولا سب ولا قلة تربية وسفالة".

وأوضح: "واللي مش هيعرف يحترم نفسه لمجرد أنه شخص سافل أو مريض أو مزقوق أو لجان أو قذر وزبالة، هيبقى من حق النجم أو النجمة أو الفنان أو الفنانة اللي اتعرض للإهانة وشعر بأذى نفسي، أنه يرفع على الرمة التاني ده قضية ويسجنه و ساعتها لسانه ده هيتشل جوه بقه وهيخاف السايب لا يتهان زي ما اتهان المربوط أو المسجون أو المتغرم مبلغ وقدره".

وأضاف: "و الحكاية دي حصلت كتير قبل كده، وآخرهم ثلاث قضايا كسبتهم منى زكي على 3 سفلة قلوا أدبهم، واخدلي بالك مين؟.. النجمة الممثلة شديدة الموهبة والاحترام والأدب منى زكي، ست الستات".

فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.