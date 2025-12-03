قبل عرضه.. أحمد زاهر ينشر صورا من كواليس "لعبة وقلبت بجد" (صور)

نشرت الفنانة سارة سلامة صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت سارة في الصور برفقة كلبها، وعلّقت على الصور قائلة: "شمشوني".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر يا سورا"، "عسولة خالص"، "يا خبر على الحلاوة".

يذكر أن سارة سلامة تشارك في مسلسل "السرايا الصفرا"، بطولة وفاء عامر، ناصر سيف، إيهاب فهمي، منة عرفة، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل.

