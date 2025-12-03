إعلان

"تحمل كلبها".. سارة سلامة تشارك جمهورها صور من أحدث ظهور لها

كتب : سهيلة أسامة

04:22 م 03/12/2025
    سارة سلامة بإطلالة كاجوال (1)
    بنضارة شمس أحدث ظهور لسارة سلامة
    سارة سلامة تخطف الأنظار
    سارة سلامة رفقة كلبها

نشرت الفنانة سارة سلامة صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت سارة في الصور برفقة كلبها، وعلّقت على الصور قائلة: "شمشوني".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر يا سورا"، "عسولة خالص"، "يا خبر على الحلاوة".

يذكر أن سارة سلامة تشارك في مسلسل "السرايا الصفرا"، بطولة وفاء عامر، ناصر سيف، إيهاب فهمي، منة عرفة، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل.

سارة سلامة أحدث ظهور صورًا جديدة

