علق السيناريست أحمد مراد على فيلمه الجديد "الست"، وذلك خلال مؤتمر خاص بالفيلم أقيم ضمن فعاليات مهرجان مراكش.

وقال مراد في كلمته: "أصعب حاجة اتعرضت لها في حياتي إني أتكلم عن أم كلثوم، وبقول إن لو كنا بنعمل فيلم عن رسول كان هيبقى أسهل شوية، لأن أم كلثوم سيدة مش مصرية فقط، دي سيدة عربية وعالمية".

ويشارك في بطولة فيلم "الست" النجمة منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وأحمد داود، ومن المقرر طرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مراد كشف مؤخرًا عن موعد بدء تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام "الفيل الأزرق"، وذلك خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

