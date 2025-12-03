بعد تصدرها التريند.. 15 صورة لـ فيروز في مراحلها العمرية المختلفة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

داليا البحيري

خضعت الفنانة داليا البحيري لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة وصفها البعض بالغريبة، إذ ارتدت بدلة تشبه البدل الرجالي مع وضع كرافتة صغيرة عند الرقبة.

درة

تألقت الفنانة درة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم في صورة جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي ظهرت فيها بمكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ليال عبود

نشرت الفنانة اللبنانية ليال عبود مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جرئية.

نداء شرارة

ظهرت الفنانة نداء شرارة بفستان أزرق أنيق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورة تجمعها بصديقتها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كريم عفيفي

شارك الفنان كريم عفيفي متابعيه صورة جديدة له وظهر داخل سيارته، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة رياضية، ونشرت الصور عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

شيري عادل

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".