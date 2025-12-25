بعد تعليقها على واقعة فتاة المترو.. جيهان الشماشرجي تحرر محاضر سب وقذف

أعلنت جيهان الشماشرجي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، اتخاذها إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص الذين أساءوا لها، وذلك بعد أن أبدت رأيها في واقعة الرجل المسن.

وكتبت: "قمت بتحرير عدة محاضر سب وقذف في مباحث الإنترنت ضد أشخاص عجزوا عن تقبل الاختلاف، ولجأوا إلى الإساءة عبر الرسائل الخاصة على حساباتي الشخصية، وذلك بعد تعليقي على واقعة فتاة المترو".

وأضافت جيهان: "أحترم الرأي الآخر دومًا، لكن التجاوز مرفوض، ومن يخطئ سيحاسب".

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي علقت على واقعة الرجل المسن والفتاة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتراضه على جلوس الفتاة أمامه في مترو الأنفاق، معتبرًا أن جلستها غير مناسبة للأماكن العامة، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": " "إحنا بعيد أوي أوي".

