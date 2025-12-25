إعلان

بعد تعليقها على واقعة فتاة المترو.. جيهان الشماشرجي تحرر محاضر سب وقذف

كتب : سهيلة أسامة

05:09 م 25/12/2025

جيهان الشماشرجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جيهان الشماشرجي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، اتخاذها إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص الذين أساءوا لها، وذلك بعد أن أبدت رأيها في واقعة الرجل المسن.

وكتبت: "قمت بتحرير عدة محاضر سب وقذف في مباحث الإنترنت ضد أشخاص عجزوا عن تقبل الاختلاف، ولجأوا إلى الإساءة عبر الرسائل الخاصة على حساباتي الشخصية، وذلك بعد تعليقي على واقعة فتاة المترو".

وأضافت جيهان: "أحترم الرأي الآخر دومًا، لكن التجاوز مرفوض، ومن يخطئ سيحاسب".

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي علقت على واقعة الرجل المسن والفتاة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتراضه على جلوس الفتاة أمامه في مترو الأنفاق، معتبرًا أن جلستها غير مناسبة للأماكن العامة، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": " "إحنا بعيد أوي أوي".

download

اقرأ أيضًا:

أحمد عبدالحميد ينعى والده الماكيير محمد عبدالحميد: "أطيب قلب وأحسن أب"

"ملكة".. سوسن بدر تنشر صور جديدة لها ونجوم الفن يعلقون

جيهان الشماشرجي إنستجرام واقعة فتاة المترو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض