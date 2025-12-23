نعت الفنانة التونسية هند صبري، الماكيير الراحل محمد عبدالحميد، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نشرت هند مجموعة صور جمعتها مع محمد عبدالحميد من تحضيرات أعمال فنية سابقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الأستاذ الكبير في كلّ حاجة المعلّم الصديق الأمين الفنان الرّاقي محمد عبد الحميد، لا يوجد كلام يصف هذا الإنسان غير الشّرف و العفاف و النبل و الرقي".

وأضافت: "شرفت بالعمل مع محمد سنوات طويلة تخيل معي و رسم أغلب أدواري، من أمينة في حلاوة الدنيا، لعلا عبد الصبور، مرورا بلوليا في الفيل الأزرق، محمد كان سندي ومرايتي، كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة، محمد كان أخ حقيقي".

وتابعت: "عزائي أنه أكيد ارتاح من التعب اللي كان فيه من كذا سنة، وإنه ساب بنت و ولد صالحين وجمال زييه يدعو له ويكمله عمله الصالح، في أمان الله يا محمد".

واختتمت: "ما فيش و لا هيبقى فيه زيك كإنسان و كفنان، الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته أنت و أمي و جميع المؤمنين، ويصبّر آية و أحمد و حنان و كل حبايبك، نسألكم الدّعاء و الفاتحة على روحه".

وفاة الماكيير محمد عبدالحميد

توفي الماكيير محمد عبد الحميد صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويقام عزاء محمد عبدالعزيز غدًا الأربعاء، بمسجد الشرطة الشيخ زايد في قاعة الوهاب.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.