بعد غيابها 6 سنوات عن الفن.. جيهان سلامة: جالي سرطان ورفعت قضية علشان آخد ميراثي

كتب : منال الجيوشي

10:48 م 21/12/2025

الفنانة جيهان سلامة

كشفت الفنانة جيهان سلامة، سيب ابتعادها عن الفن منذ 6 سنوات، وقالت إنها أصيبت بسرطان في القولون عام 2018.

وأوضحت جيهان سلامة في مداخلة مع الإعلامية نهال طايل، عبر قناة صدى البلد 2، أنها تماثلت للشفاء بعد عدة عمليات، وعند اكتشاف المرض أخبرها الطبيب المعالج أنها ستعيش فقط من 4 إلى 9 أشهر..

وتابعت: "المرض بتاعي اتشخص غلط، وانتشر وقتها في جسمي من القولون للمستقيم وعمل انسداد، وفي حالتي وقتها مكانش ينفع أخد جلسات كيماوي أو إشعاع والدكتور قالي حتى لو أخدتي علاج كيماوي لمدة 20 سنة ولا هيحصل حاجة".

وأضافت: "تجربة المرض صعبة واتعلمت منها حاجات كتير، والمرض جالي بسبب الزعل وأنا من 2018 الحياة كلها اتلخبطت معايا وحصلتلي مشكلة من أقرب الناس ليا، وفيه شخص سرقني وشهر بيا، ولجأت للقضاء والحمد لله كسبت القضية وكانت قضية ورث".

