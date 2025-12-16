ترامب يُقاضي BBC بتهمة التشهير



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، علما أنه يتهمها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلل.

وقال ترامب البيت الأبيض: "سنرفع هذه الشكوى على الأرجح بعد ظهر الإثنين أو غدا صباحا"، مضيفا: "بي بي سي" أظهرته متحدثا بغير ما قاله.

وقبل بضعة أسابيع، أعلن ترامب أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض "يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار".

كانت "بي بي سي" قدّمت اعتذارا بسبب توليف لخطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنفي" قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.

وتشهد الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما" الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.

وبعث رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه بـ"رسالة شخصية" إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس البالغ 79 عاما.

وتقدّم ترامب بدعاوى ضد وسائل إعلام أمريكية وهدّد بمقاضاة أخرى، وقد سدّد بعضها مبالغ كبيرة لتسوية النزاع ووقف الملاحقات القضائية بحقها.

بعد عودته إلى السلطة، أدخل ترامب إلى البيت الأبيض عددا من صنّاع المحتوى والمؤثرين المؤيدين له، ووجّه إهانات كثيرة إلى صحفيين وسائل الإعلام التقليدية، وفقا للغد.