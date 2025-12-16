إعلان

ترامب يُقاضي BBC بتهمة التشهير

كتب : مصراوي

03:16 ص 16/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، علما أنه يتهمها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلل.

وقال ترامب البيت الأبيض: "سنرفع هذه الشكوى على الأرجح بعد ظهر الإثنين أو غدا صباحا"، مضيفا: "بي بي سي" أظهرته متحدثا بغير ما قاله.

وقبل بضعة أسابيع، أعلن ترامب أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض "يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار".

كانت "بي بي سي" قدّمت اعتذارا بسبب توليف لخطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنفي" قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.

وتشهد الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما" الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.

وبعث رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه بـ"رسالة شخصية" إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس البالغ 79 عاما.

وتقدّم ترامب بدعاوى ضد وسائل إعلام أمريكية وهدّد بمقاضاة أخرى، وقد سدّد بعضها مبالغ كبيرة لتسوية النزاع ووقف الملاحقات القضائية بحقها.

بعد عودته إلى السلطة، أدخل ترامب إلى البيت الأبيض عددا من صنّاع المحتوى والمؤثرين المؤيدين له، ووجّه إهانات كثيرة إلى صحفيين وسائل الإعلام التقليدية، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي رامب لتشهير همة التشهير ترامب يُقاضي BBC

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء