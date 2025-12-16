زيلينسكي: لا توجد حتى الآن خطة سلام مثالية لوقف الحرب في روسيا



وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أنه لا توجد حتى الآن خطة سلام مثالية لوقف الحرب في روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد المضي قدما بسرعة نحو السلام لكن أوكرانيا بحاجة لضمان جودة هذا السلام.

وشدد زيلينسكي في تصريحات له على أنه لن تكون هناك منطقة اقتصادية حرة في دونباس، مضيفا: "لن نعترف بدونباس كجزء من روسيا سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية".

قال زيلينسكي، إن أوكرانيا تعول على 45 مليار يورو سنويا للدعم الدفاعي حال استمرار الحرب وأن أوكرانيا ستطلب من الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إذا رفضت روسيا خطة السلام.

وأضاف زيلينسكي: "نأمل في لقاء ترامب عندما يصبح الإطار النهائي للسلام جاهزا"، مشيرا إلى أن المفاوضون الأوكرانيون والأمريكيون قد يجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن هناك اتفاق على ضرورة طرح ضمانات الأمن للتصويت في البرلمان الأوكراني.

عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف في وقت أفاد فيه المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات الإثنين لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازل عن أراض لا يزال بعيد المنال.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن المبعوثين اللذين أرسلهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما هذا العرض غير المسبوق في محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لكنهم حذروا من أن مثل هذا الاتفاق لن يكون مطروحا على الطاولة إلى الأبد.

وأدت المحادثات في العاصمة الألمانية إلى بعض التفاؤل من القادة الأوروبيين بشأن مسار إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، لم توافق موسكو حتى الآن على أي من التغييرات التي نوقشت في ألمانيا ولم تبد أي استعداد للقيام بذلك.

وقال ترامب عن اتفاق لإنهاء الحرب خلال حديثه في البيت الأبيض بعد أن دعا إلى مأدبة عشاء شارك فيها المسؤولون الرئيسيون في برلين: "نحاول إنجاز ذلك".

وأضاف ترمب "أجرينا محادثات عديدة مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، وأعتقد أننا أقرب الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى وسنرى ما يمكننا القيام به".

وقال مسؤول مطلع، إن الولايات المتحدة تميل أيضا إلى سحب أوكرانيا قواتها من منطقة دونيتسك في الشرق فيما سيكون تنازلا كبيرا قد يتسبب في رد فعل عنيف في أوكرانيا.

ووصف مسألة التنازل عن الأراضي بأنها "مؤلمة"، إذ قال للصحفيين في وقت لاحق: "لأتحدث بصراحة، لا تزال مواقفنا مختلفة"، مضيفا أنه يعتقد بأن الوسطاء الأمريكيين سيسهمون في التوصل إلى حل وسط.

وذكر أن مفاوضي كييف سيواصلون التشاور مع نظرائهم الأمريكيين، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى فهم واضح لمسألة الضمانات الأمنية، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بخطوط المواجهة في الحرب، قائلا: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تطالب بأي شيء".

وتابع: "أرى أننا شركاء استراتيجيون، لذلك سأقول إننا سمعنا عن مسألة الأراضي من وجهة نظر روسيا أو مطالبها من الولايات المتحدة نعتبر هذا مطالب من روسيا الاتحادية".

وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين في اتصال جماعي، إنهم توصلوا إلى اتفاق على 90% من القضايا.

وعلى الرغم من أن المشكلات المتعلقة بالأراضي لا تزال قائمة، فقد قال أحد المسؤولين الأمريكيين: "لدينا حلول متعددة ومختلفة لسد الفجوة التي نقترحها عليهم".

وقالت أوكرانيا في السابق، إنها لن تتنازل عن الأراضي لروسيا، التي استولت على ما يقرب من 20% من أراضي جارتها، وذلك في الشرق والجنوب، منذ غزوها الشامل في فبراير 2022.

وقال مصدر أوروبي مطلع على أحدث المناقشات، إن روسيا لم تتزحزح بعد عن مطالبها الخاصة بالأرض، مضيفا: "الأجواء جيدة، لكن الأهداف لا تزال متباعدة تماما في جوهرها".

يجري زيلينسكي محادثات مع جاريد كوشنر صهر نظيره الأمريكي دونالد ترامب في برلين والمبعوث ستيف ويتكوف بالإضافة إلى قادة أوروبيين.

وتتعرض كييف لضغوط مكثفة من ترامب لتقديم تنازلات إلى روسيا.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي استضاف الاجتماعات، في منشور على منصة إكس: "يمكن تصور احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب".

وقال مسؤول أمريكي في وقت لاحق اليوم، إن بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته في برلين، ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية مماثلة للمنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، والتي تلزم الحلف بأن يهب للدفاع عن أي عضو يتعرض للهجوم.

وذكر مسؤول أمريكي آخر أن، روسيا منفتحة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإن ترامب يريد منع روسيا من التوغل أكثر نحو الغرب، وفقا للغد.