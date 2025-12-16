ترامب: طلبت من الرئيس الصيني النظر في إطلاق سراح جيمي لاي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من نظيره الصيني شي جينبينج النظر في إطلاق سراح قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية جيمي لاي بعد إدانته في هونج كونج بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف ترامب: "أشعر بحزن شديد تحدّثت إلى الرئيس شي بهذا الشأن، وطلبت أن ينظر في إطلاق سراحه"، من دون أن يحدّد متى طلب ذلك من الرئيس الصيني.

وأضاف: "إنه لاي رجل مسنّ، وليس بصحة جيدة لذا قدّمت هذا الطلب سنرى ما سيحدث".

وأكد أنه يريد أن يُطلق سراح لاي، رجل الأعمال الناجح الذي أسس صحيفة "أبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية.

والتقى ترامب شي في أكتوبر في كوريا الجنوبية حيث يُعتقد أنه أثار قضية لاي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على إكس عقب تصريحات ترامب، إن الحكم أظهر تصميم الصين على إسكات الذين يسعون لحماية حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى.

وأشار إلى أن الصين تعهّدت الحفاظ على نظام منفصل قبل أن تسلم بريطانيا هونج كونج لبكين عام 1997.

وأوضح روبيو في بيان: "تشير التقارير إلى أن صحة لاي تدهورت بشدة خلال أكثر من 1800 يوم أمضاها في السجن".

وتابع: "ندعو السلطات إلى إنهاء هذه المحنة في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح لاي لأسباب إنسانية"، وفقا للغد.