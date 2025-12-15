إعلان

"رفض الرد".. تفاصيل جلسة التحقيق مع حلمي عبدالباقي في نقابة الموسيقيين

كتب : معتز عباس

07:12 م 15/12/2025

حلمي عبدالباقي

عقدت اليوم الإثنين، في نقابة الموسيقيين، جلسة التحقيق مع حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مستشار مجلس الدولة، للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة له.

وذكر طارق مرتضى المتحدث الرسمى لنقابة الموسيقيين، أن الجلسة شهدت حضور حلمي عبد الباقي ورفض الرد على الاتهامات المنسوبة إليه.

وأكد أنه بناء عليه قرر رئيس الجلسة غلق التحقيق وإنهاء الجلسة، في انتظار قرار لجنة التحقيقات.

وأحيل المطرب حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، للتحقيق في مقر النقابة تنفيذا للقرار الصادر من النقيب الفنان مصطفى كامل.

وكشف المطرب حلمي عبد الباقي، في بيان له، أنه قام باتخاذ الخطوات القانونية تجاه قرار إحالته للتحقيق.

وأكد حلمي عبدالباقي أنه تقدم بالطعن على القرار، إلى جانب رفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بتطبيق صحيح القانون.

