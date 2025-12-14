تحدث الفنان محمد المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد، عن الحالة الصحية لوالدته

وكشف المصري أن حالة والدته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وأوضح أنه يشعر بالحزن الشديد لعدم سؤال الفنانين عن والدته، وتابع: "مفيش حد من الفنانين تواصل معايا علشان يطمن على أمي، باستثناء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية".