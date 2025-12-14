اليا تامر حسني وكنده كريم عبدالعزيز تغنيان في أحدث

ظهرت تاليا تامر حسني وكنده كريم عبد العزيز، في مقطع فيديو تداوله الجمهور، وهما يغنيان أغنية "Come Back to Me" لتامر حسني.

ولاقى الفيديو إعجاب واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "بنت كريم محمود عبد العزيز نسخة منه"، "تامر وكريم بيغنوا إيه الشبه الفظيع ده"، "كنده شكل جدها أوي الله يرحمه"، "كل واحدة تشبه أبوها ما شاء الله"، "تاليا وكنده قمرات تبارك الله نسخة من أبويهم".

يذكر أن تاليا تامر حسني وجهت تهنئة لـ آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت تاليا صورة لـ آن الرفاعي عبر ستوري حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لمن أعتبرها أمي الثانية، أنتِ ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ ليست فقط صديقتي المقربة، بل فرد من عائلتي. كلنا نحبكِ كثيراً، وحبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير".

وأضافت: "أنا ممتنة جداً لوجودكِ في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائماً موجودة، وأتمنى أن يجلب لكِ هذا اليوم من السعادة ما تجلبيه لكل من حولكِ. أحبكِ يا أنونا".

