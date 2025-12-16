إعلان

اصطدمت بسقف معدني.. مقتل 7 أشخاص إثر سقوط طائرة فوق ملعب كرة قدم بالمكسيك

كتب : مصراوي

03:01 ص 16/12/2025

الشرطة المكسيكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تحطمت طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، حسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك أدريان هيرنانديز.

ووقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا، وحوالي 50 كيلومترا غربي العاصمة مكسيكو سيتي.

كانت الطائرة أقلعت من أكابولكو على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز، أن الطائرة الخاصة كان مسجلا على متنها 8 ركاب وطاقم مكون من شخصين، إلا أنه بعد ساعات من الحادث تم العثور على 7 جثث فقط.

وأشار إلى أن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، مما أدى إلى نشوب حريق كبير.

ويجري التحقيق في الحادث، وفق منسق الحماية المدنية.

وقالت نا مونيز عمدة سان ماتيو أتينكو، إن الحريق أدى إلى إجلاء نحو 130 شخصا في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة المكسيكية سقوط طائرة في المكسيك سقوط طائرة فوق ملعب كرة قدم بالمكسيك المكسيك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء