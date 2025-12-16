

وكالات

تحطمت طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، حسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك أدريان هيرنانديز.

ووقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا، وحوالي 50 كيلومترا غربي العاصمة مكسيكو سيتي.

كانت الطائرة أقلعت من أكابولكو على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز، أن الطائرة الخاصة كان مسجلا على متنها 8 ركاب وطاقم مكون من شخصين، إلا أنه بعد ساعات من الحادث تم العثور على 7 جثث فقط.

وأشار إلى أن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، مما أدى إلى نشوب حريق كبير.

ويجري التحقيق في الحادث، وفق منسق الحماية المدنية.

وقالت نا مونيز عمدة سان ماتيو أتينكو، إن الحريق أدى إلى إجلاء نحو 130 شخصا في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.