طرح الفنان مصطفى حجاج أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "دقات القلب"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاون حجاج في الأغنية مع الشاعر محمد رفاعي، والملحن وليد سعد، والموزع أحمد عادل، فيما تولى هاني محروس مهمة الميكس والماستر.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج كانت أغنية "وضع طيران"، والتي قدمها بمشاركة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا.

والأغنية من كلمات محمود شوقي، وألحان طارق الصاوي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وتسجيل وميكس وماستر هاني محروس.

