إعلان

بعد رسالته لإدارة ليفربول.. أحمد فلوكس لـ السقا: "أبو الرجولة"

كتب : مصراوي

10:00 ص 14/12/2025

أحمد فلوكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة حب ودعم إلى صديقه الفنان أحمد السقا، بعد موقفه من دعم محمد صلاح ورسالته إلى إدارة ليفربول.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: الصاحب الجدع أبو القلب الأبيض النقي اللي بيحب يساعد كل اللي بيحبهم... اللي في ضهرك بدون ما يفكر .. اللي في قلبه على لسانه ... لا بيحسبها ولا بيخطط خصوصا لو في حاجه تخص اللي بيحبهم ... انقى منك ماشوفتش يا محترم يا محب لمحبينك .. ربنا يحفظك ... السقا ابو الرجوله والقلب الطيب.

وكان أثار الفنان أحمد السقا ردود فعل واسعة ومتابينة بعد رسالة دعمه لـ محمد صلاح، والتي أعقبها بفيديو آخر تحدث فيه بالإنجليزية موجها رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة نادي ليفربول، وذلك في أعقاب الجدل الذي رافق علاقة صلاح بالمدير الفني الهولندي أرني سلوت خلال الأيام الماضية.

بينما تعرض السقا لموجة من الانتقادات، وتباينت ردود الفعل بين من رأى في حديث السقا تعبيرا عن دعم وطني طبيعي لنجم بحجم محمد صلاح، وبين من اعتبر أن الرسالة حملت مبالغة لا تخدم اللاعب ولا موقفه داخل النادي الإنجليزي.

أحمد فلوكس

اقرأ أيضا:

بالفستان الأبيض.. دارين حداد تحتفل بزفافها في حفل عائلي

في ثلاثة أيام.. إيرادات فيلم "الست" تتجاوز 7 ملايين جنيه

أحمد فلوكس أحمد السقا محمد صلاح ليفربول فيسبوك أحمد فلوكس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة