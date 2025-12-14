وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة حب ودعم إلى صديقه الفنان أحمد السقا، بعد موقفه من دعم محمد صلاح ورسالته إلى إدارة ليفربول.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: الصاحب الجدع أبو القلب الأبيض النقي اللي بيحب يساعد كل اللي بيحبهم... اللي في ضهرك بدون ما يفكر .. اللي في قلبه على لسانه ... لا بيحسبها ولا بيخطط خصوصا لو في حاجه تخص اللي بيحبهم ... انقى منك ماشوفتش يا محترم يا محب لمحبينك .. ربنا يحفظك ... السقا ابو الرجوله والقلب الطيب.

وكان أثار الفنان أحمد السقا ردود فعل واسعة ومتابينة بعد رسالة دعمه لـ محمد صلاح، والتي أعقبها بفيديو آخر تحدث فيه بالإنجليزية موجها رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة نادي ليفربول، وذلك في أعقاب الجدل الذي رافق علاقة صلاح بالمدير الفني الهولندي أرني سلوت خلال الأيام الماضية.

بينما تعرض السقا لموجة من الانتقادات، وتباينت ردود الفعل بين من رأى في حديث السقا تعبيرا عن دعم وطني طبيعي لنجم بحجم محمد صلاح، وبين من اعتبر أن الرسالة حملت مبالغة لا تخدم اللاعب ولا موقفه داخل النادي الإنجليزي.

